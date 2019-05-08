В Москве скончался Евгений Крылатов, написавший песню «Крылатые качели»

Москва, , 13:44 — REGNUM В Москве на 86 году жизни скончался композитор Евгений Крылатов, которого советские и российские зрители хорошо знают как автора песен из кинофильмов и мультфильмов: «Приключения Электроника», «Умка», «Чародеи», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и других. Об этом 8 мая сообщил сайт телеканала «Вести».

Дочь композитора Мария Крылатова сообщила журналистам, что причиной смерти её отца стала двусторонняя пневмония. О месте и времени прощания с композитором будет объявлено позднее.

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Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в Свердловской области. Когда ему исполнилось восемь лет, он начал заниматься в фортепианном кружке Дома пионеров г. Перми. Всего Крылатов написал музыку более чем к 150 различным фильмам. 23 февраля 2019 года ему исполнилось 85 лет.

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