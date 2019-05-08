«Игра Престолов»: Тормунд любил Бриенну и ждал смерти в Длинную ночь

Лос-Анджелес, США, , 13:03 — REGNUM Норвежский актер Кристофер Хилью рассказал о том, какие эмоции он переживал во время съемок сериала «Игра престолов». Он любил своего персонажа, но искренне думал, что тот не доживет до конца третьей серии финального сезона. Интервью опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Хилью играл роль Тормунда Убийцы Великанов из племени Одичалых. Его персонаж — широкий рыжебородый простодушный мужчина. Сам Кристофер, по его словам, чувствовал, что сроднился со своим образом.

«У каждого актера есть какая-то роль, которая была создана для него. Тормунд был одной из таких ролей. Я читал много исландских саг в молодости, всегда интересовался культурой викингов. Между Вольным народом и викингами много общего: ценности, мышление, философия воина. Я сам норвежский парень, мои предки — викинги, поэтому эта часть всегда была во мне. Я пришел в сериал, когда Тормунд был антагонистом сюжета, однако он же был воином с хорошим настроением, а его арка оказалась символом любви, дружбы, верности и способности оставлять все плохое позади — забывать прошлое. «Вороны» убивали Вольный народ веками, но Тормунд смог забыть об этом и подружиться с Джоном Сноу и его людьми ради большего дела. Я думаю, что такое было здорово пережить. Такое ощущение, что я дал Тормунду все: он может сейчас мирно жить».

В то же время актер не надеялся на счастливый конец для Тормунда. В 4 эпизоде финального сезона «Последний из Старков» Тормунд отправляется с Призраком, лютоволком Джона Сноу (Кит Харрингтон), за стену, где жил раньше, поскольку главная угроза — Король Ночи с оживающими мертвецами, — уже позади. Кристофер признается: он думал, что погибнет во время битвы с Белыми Ходоками.

«Я должен признаться: когда читал сценарий, я продолжал ждать смерти Тормунда… чего-то, где Джон должен был умереть, Тормунд бы вмешался и Джон выжил бы. Я продолжал ждать свою сцену смерти. Каждую страницу я думал, что найду свою сцену смерти. «Вот моя сцена смерти! Вот моя сцена смерти!» И затем я дохожу до конца сценария, и это похоже на «… у меня нет сцены смерти? (громкий смех)». Так что это было довольно удивительно, пережить тот эпизод! Это было действительно потрясающе».

Кристофер также рассказал, что чувствует от исхода отношений между Тормундом и рыцарем-женщиной Бриенной Тарт (Кристи Гвендолин), ведь она выбрала не его, а Джейме Ланнистера:

«Ну, вы знаете, он показал ей столько любви, привязанности и внимания — и ничего не получил взамен. В культуре Вольного народа — если женщина вам симпатизирует, она улыбается вам. Это культурное недоразумение дало Тормунду больше надежды, чем следовало бы. Несмотря на то, что это была достаточно комедийная линия, в любви Тормунда к Бриенне не было иронии. Я думаю, что он чувствует, что она величайшая женщина на земле. Я пытался показать его горе и разочарование как можно более драматично».

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Пятая серия финального сезона от HBO «Игра престолов» выйдет 13 мая в России. Всего в последнем, восьмом, сезоне выйдет 6 серий. Последнюю покажут в ночь с 19 на 20 мая.

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