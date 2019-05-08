Стивен Кинг дал свой прогноз по поводу финала «Игры престолов»

Бангор, США, , 12:24 — REGNUM Известный мастер ужасов Стивен Кинг во время общения с фанатами в Twitter высказал свои предположения относительно концовки сериала «Игра престолов». Об этом 7 мая сообщил портал Mashable.

Писатель подчеркнул, что он может лишь предполагать, чем закончится шоу и написал, что Джон Сноу (Эйгон Таргариен) и Дейенерис Таргариен могут погибнуть, а на железном троне в итоге может оказаться «маленький человек с большим сердцем». Он вспомнил, что ранее многие обвиняли его в том, что он сам не знает, как заканчивать истории, при этом отметив, что считает подобные заявления полной ерундой.

Читайте также: Санса Старк забыла кофейный стаканчик Starbucks, чтобы насолить Дейенерис?

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты «Игры престолов» предположили: злополучный кофейный стаканчик из Starbucks в одной из сцен четвёртой серии финального сезона шоу могла оставить актриса Софи Тёрнер. Они нашли в сети фотографию со съёмочной площадки, на которой актриса запечатлена вместе с Беллой Рамзи (Лианна Мормонт). На снимке Тёрнер держит в руке аналогичный стаканчик.

Читайте ранее в этом сюжете: НВО удалил киноляп со стаканом кофе из сериала «Игра престолов»

Читайте развитие сюжета: «Игра Престолов»: Тормунд любил Бриенну и ждал смерти в Длинную ночь