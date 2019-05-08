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El Pais назвала имена самых популярных современных испанских писателей

Культура

Книги этих авторов популярны как на родине, так и за границей

Мадрид, 8 мая 2019, 12:06 — REGNUM  В настоящее время испанская литература переживает редкий коммерческий бум. Произведения испанских писателей самых разных жанров лидируют в списках международных продаж. Газета El Pais приводит имена самых популярных авторов.

Одним из феноменов этого года стал молодой писатель Хавьер Кастильо (род. 1987) с его бестселлером «Все, что произошло с Мирандой Хафф». Это роман в жанре психологического триллера. Еще одним излюбленным романом читателей стала книга «Красная королева» известного писателя Хуана Гомеса-Хурадо (род. 1977). До сих пор хитом остается роман 2016 года «Родина» Фернандо Арамбуру (род. 1959).

В жанре исторического романа доминирует писатель Сантьяго Постегильо (род. 1967) со своим произведением «Я, Юлия» о супруге римского императора Септимия Севера. Успехом пользуется и роман «Сакура» Матильды Асенси (род .1962) о потерянном портрете кисти Винсента Ван Гога.

Самыми продаваемыми детективами последних месяцев стали «Фиолетовая сеть» загадочной писательницы Кармен Молы и «Последний корабль» Доминго Виллара (род. 1971).

Жанр нон-фикшн все более привлекает читателей. Здесь самый популярный автор — Серхио де Молино (род. 1979) со своей книгой «Пустая Испания». Огромный интерес вызвала работа Карлоса Риоса (род. 1991) о здоровом питании «Ешь настоящую еду».

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