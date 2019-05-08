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Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения»

Культура

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве в период с 14 по 18 мая

Москва, 8 мая 2019, 11:26 — REGNUM  Российский певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram видео со своей первой репетиции номера для конкурса Евровидение-2019.

https://www.instagram.com/p/BxKLWnFgiRB/

«Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо», — прокомментировал видео исполнитель.

Как сообщало ИА REGNUM, песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве в период с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев будет уже во второй раз представлять Россию на этом конкурсе, автором его новой песни Scream является Филипп Киркоров.

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Конкурс «Евровидение»
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