МХАТ им. М. Горького намерен создать Попечительский совет

Москва, , 11:22 — REGNUM Руководство Московского художественного театра им. М. Горького объявило о намерении создать Попечительский совет. Об этом говорится в сообщении на сайте театра. Главная причина создания новой структуры очевидна: вошедшие в престижное собрание известные бизнесмены и высокие государственные чиновники помогут найти новые средства как для решения насущных проблемы труппы, так и на создание новых проектов. Крупные предприниматели могут и сами поделиться деньгами. «В театре существует серьезная потребность в дополнительном финансировании, которое было бы направлено на создание технически современного многофункционального культурного центра», — уточняется в информации. Теперь главный вопрос руководства — кого и на каких условиях удастся привлечь в Попечительский совет.

Напомним, что Попечительский совет есть у многих учреждений культуры. Самый внушительный по именам у Государственного Большого театра.