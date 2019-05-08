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Мариинский театр посвящает спектакли 8 и 9 мая Дню Победы

Культура

Концерты «Песни военных лет» пройдут в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Владикавказе

Мариинский театр посвящает спектакли 8 и 9 мая Дню Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вторая сцена Мариинского театра

Санкт-Петербург, 8 мая 2019, 10:24 — REGNUM  8 и 9 мая Мариинский театр в Санкт-Петербурге посвящает целый ряд своих представления празднику Победы. 8 мая в Концертном зале прозвучит опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» по знаменитой повести Бориса Васильева. 9 мая в Мариинском театре пройдет концерт духового оркестра и солистов оперной труппы, посвященный Дню Победы, а на главной сцене будет показан одноактный балет на музыку Дмитрия Шостаковича «Ленинградская симфония» в постановке хореографа Игоря Бельского.

Концерты «Песни военных лет» в исполнении ведущих артистов труппы Мариинского театра пройдут также на Приморской сцене прославленного коллектива во Владивостоке и в филиале во Владикавказе.

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Культурная хроника
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