Мариинский театр посвящает спектакли 8 и 9 мая Дню Победы

Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM 8 и 9 мая Мариинский театр в Санкт-Петербурге посвящает целый ряд своих представления празднику Победы. 8 мая в Концертном зале прозвучит опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» по знаменитой повести Бориса Васильева. 9 мая в Мариинском театре пройдет концерт духового оркестра и солистов оперной труппы, посвященный Дню Победы, а на главной сцене будет показан одноактный балет на музыку Дмитрия Шостаковича «Ленинградская симфония» в постановке хореографа Игоря Бельского.

Концерты «Песни военных лет» в исполнении ведущих артистов труппы Мариинского театра пройдут также на Приморской сцене прославленного коллектива во Владивостоке и в филиале во Владикавказе.