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На экраны страны выходит военная драма «Коридор бессмертия»

Культура

Режиссер фильма — Федор Попов

Москва, 8 мая 2019, 09:59 — REGNUM  8 мая в российский прокат выходит фильм Федора Попова «Коридор бессмертия». Картина повествует о героической странице в истории блокадного Ленинграда: строительстве и работе железнодорожной линии, связавший город и Большую землю. Именно благодаря этой «дороге жизни» смог выстоять и выжить горд в самый страшный период Великой Отечественной войны. В центре сюжета — молодые женщины, которые и вынесли тяготы строительства Шлиссельбургской магистрали и обеспечили бесперебойное движение составов под постоянным огнем немецких захватчиков.

Консультантом фильма выступил один из известных фронтовых писателей, участник войны Даниил Гранин.

Съемки фильма прошли на Октябрьской железной дороге, в Новгородской области, в Санкт-Петербурге.

В главных ролях — Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Артем Мельничук, Александр Яценко и другие. Производство кинокомпании «Каропрокат»

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Культурная хроника
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