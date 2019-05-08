НВО удалил киноляп со стаканом кофе из сериала «Игра престолов»

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Ставший предметом негодования и шуток бумажный стаканчик для кофе, который зрители и пользователи соцсетей разглядели в новом эпизоде популярного сериала «Игра престолов», больше не появится в кадре — американский телеканал НВО его удалил.

Читайте также: «Старбакс» в Вестеросе: Дейенерис пьет кофе из бумажного стакана

HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»

Напомним, стаканчик с латте, заказанный в сети кофеен Starbucks, появился в сцене пиршества в замке Винтерфелл. Он стоял перед одной из главный героинь — Дейенерис Таргариен. В это время другие участники сцены пили вино из рогов и кубков.

Киноляп поклонники саги заметили 17-й минуте сериала сразу после выхода новой серии.

Напомним, ранее телеканал HBO в лице исполнительного продюсера «Игры престолов» Бернадетт Колфилд заявил о том, что он сожалеет о «досадной» ошибке, которая привела к появлению в кадре четвёртого эпизода «Игры престолов» стакана компании «Старбакс» (Starbucks).

Также по теме: Зрителям не понравилась четвёртая серия финального сезона «Игра престолов»

Как сообщало ИА REGNUM, первую серию финального сезона «Игры престолов» в США посмотрели 17,4 млн человек. Всего выйдет шесть серий. Четвёртый эпизод сериала «Игра престолов» под названием «Последние из Старков» получил крайне низкие оценки на сайте Rotten Tomatoes. Вышедшая серия признана «гнилой», согласно терминологии портала.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая серия продолжения «Игры престолов» поставила несколько рекордов