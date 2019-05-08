Руза, Московская область, , 09:23 — REGNUM

В селе Петрищево Рузского района Московской области прошла церемония начала строительства нового музея Зои Космодемьянской в Подмосковье. В ней приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр культуры Владимир Мединский, первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Алексеев, представители государственных и общественных организаций. Об этом сообщается на официальной портале Министерства культуры РФ.

Мемориальный музей Зои Космодемьянской был открыт в селе Петрищево в 1956 году. В новом здании музея военная история Подмосковья будет представлена значительно шире: экспозиция будет разделена на три блока — история жизни и подвига Зои Космодемьянской, регион в предвоенный период и годы войны, история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения. Здесь же планируется разместить фондохранилище, кинолекционный зал, книжный магазин. Музей будет открыт к 75-й годовщине Победы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на церемонии, подчеркнул, что подвиг Зои Космодемьянской является символом стойкости и героизма русского народа.

Молодая партизанка Зоя Космодемьянская попала в руки фашистов и приняла мученическую смерть в селе Петрищево.