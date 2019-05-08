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Зрителям не понравилась четвёртая серия финального сезона «Игра престолов»

Культура

Рейтинги шоу опустились до рекордно низких значений

Нью-Йорк, США, 8 мая 2019, 07:51 — REGNUM  Четвёртый эпизод сериала «Игра престолов», получивший название «Последние из Старков» получил крайне низкие оценки на сайте Rotten Tomatoes. Сейчас его рейтинг оценивается в 57%.

Таким образом, последняя вышедшая серия признана «гнилой», согласно терминологии портала. Стоит отметить, что рейтинг эпизода продолжает падать, около пяти часов назад этот показатель был равен 61%.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что телеканал HBO извинился за появление в кадре четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» стакана известной сети кофеен «Старбакс». Продюсер шоу Бернадетт Колфилд заявила, что произошедшее является досадной ошибкой.

Читайте ранее в этом сюжете: HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»

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