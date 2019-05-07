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Умерла автор сценариев к фильмам «Гардемарины» писательница Нина Соротокина

Культура

Писательница скончалась на 85-м году жизни

Умерла автор сценариев к фильмам «Гардемарины» писательница Нина Соротокина

Москва, 7 мая 2019, 19:31 — REGNUM  Советская и российская писательница и сценаристка Нина Соротокина скончалсь в возрасте 84 лет. Об этом 7 мая сообщила режиссёр Светлана Дружинина на своей странице в Instagram.

Нина Соротокина родилась 1 января 1953 года в посёлке Дегтярск Свердловской области. Печататься как прозаик начала с 1976 года, в 1991 году стала членом Союза писателей СССР.

Соротокина — автор книги «Трое из навигацкой школы» по которой был написан сценарий первого фильма о гардемаринах. Она также была соавтором сценариев ко всей трилогии фильмов «Гардемарины, вперёд!», «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины — III»

Произведения Нины Соротокиной переведены на английский, болгарский, итальянский, норвежский, чешский языки.

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