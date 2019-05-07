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Как на Украине создали антибольшевистскую Россию-2

Культура

Павел Скоропадский. Воспоминания гетмана. М.: Вече, 2019

Как на Украине создали антибольшевистскую Россию-2

Андрей Мартынов, 7 мая 2019, 18:55 — REGNUM  

Он запомнился по сцене из «Дней Турбиных» Булгакова:

Г е т м, а н. Вечно опаздывают. Сводку мне за последний час. Живо!

Ш е р в и н с к и й. Осмелюсь доложить вашей светлости: я только что принял дежурство. Корнет князь Новожильцев, дежуривший передо мной…

Г е т м, а н. Я давно уже хотел поставить на вид вам и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие, в конце концов! Ни один мой офицер не говорит на языке страны, а на украинские части это производит самое отрицательное впечатление. Прохаю ласково.

Ш е р в и н с к и й. Слухаю, ваша светлость. Дежурный адъютант корнет… князь… (В сторону.) Черт его знает, как «князь» по-украински!.. Черт! (Вслух.) Новожильцев, временно исполняющий обязанности… Я думаю… думаю… думоваю…

Г е т м, а н. Говорите по-русски!

Ш е р в и н с к и й. Слушаю, ваша светлость.

В реальности исторический Павел Петрович Скоропадский (1873−1945), а точнее Его Светлость Ясновельможный Пан Гетман Всея Украины Павло Скоропадський, украинский язык родным не считал. Свои воспоминания, равно как и многие письма, предпочитал писать на русском.

Да и, как это видно из его мемуаров, к украинскому национализму относился довольно скептически. Вот одна из его бесед с генералом Корниловым, летом 1917 г.

«Корнилов встретил меня любезно и принял со словами: «Я от вас требую украинизации вашего корпуса (34-го — А. М.)».

Он мотивировал это тем, что одна из «украинских» дивизий на его глазах хорошо проявила себя во время в целом неудачного для русской армии июньского наступления.

«Корнилову я ответил, что только что был в Киеве, где наблюдал украинских деятелей, и на меня они произвели впечатление скорее неблагоприятное, что корпус впоследствии может стать серьезной данной для развития украинства в нежелательном для России смысле и т. д. На это мне Корнилов сказал, прекрасно помню его слова, они меня поразили: «Всё это пустяки, главное война. Всё, что в такую критическую минуту может усилить нашу мощь, мы должны брать».

Неожиданные слова для генерала, считавшего себя русским патриотом.

Впрочем, у Скоропадского немало таких неожиданных оценок и характеристик. Например, он очень тепло отзывался о генерале Владимире Селивачеве, который в дальнейшем сотрудничал с красными.

Касаясь собственного гетманства (29 апреля — 14 декабря 1918), Скоропадский рассказывал о своих сотрудниках, в частности министре исповеданий философе и богослове Василии Зеньковском, «очень благожелательном и мягком человеке. Несколько увлекающемся и кадете завзятом». Одновременно пан гетман писал и о политических противниках, и вновь неожиданно. Вот как он отзывался о Симоне Петлюре:

«искренний в своих отношениях к Украине и затем честный в денежном отношении… Его политические убеждения далеко не крайние настолько, что мне приходило даже в голову привлечь его в состав правительства… Петлюра мог бы быть одним из чрезвычайно полезных деятелей времени гетманства».

Неожиданно? Но чего еще ожидать от политика, который пишет воспоминания на языке другой страны.

regnum author Андрей Мартынов
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