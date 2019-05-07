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Автор «Тёмного рыцаря» снимет перезапуск «Восставшего из ада»

Культура

Дата премьеры предстоящего фильма пока неизвестна

Лос-Анджелес, США, 7 мая 2019, 17:02 — REGNUM  Кинокомпания Spyglass Media Group снимет перезапуск хоррор-фильма «Восставший из ада». Сценаристом и продюсером картины выступит Дэвид С. Гойер, сообщает Deadline.

Гойер наиболее известен по своей сценарной работе над фильмами «Тёмный рыцарь», «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Вторым продюсером «Восставшего из ада» станет Кит Левин.

Дэвид С. Гойер признался, что является большим фанатом творчества Клайва Баркера (создателя оригинального фильма) и возможность сделать собственный перезапуск этой истории для него воспринимается как «кошмар, который стал явью».

Режиссёр и актёры на главные роли в предстоящей картине пока не назначены, как и предположительная дата премьеры.

Напомним, «Восставший из ада» — фильм ужасов 1987 года выпуска, снятый по одной из повестей Клайва Баркера. Сюжет картины рассказывает о магической шкатулке, способной открывать портал в ад, и демонах-сенобитах — монстрах, питающихся страданиями людей. Глава демонов Пинхэд стал одним из самых популярных отрицательных героев кинематографа, на его образ часто ссылаются авторы других произведений.

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