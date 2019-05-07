Антон Макарский попросил помощи с «раскруткой» фильма с Марией Шукшиной

Москва, 7 мая 2019, 15:28 — REGNUM Антон Макарский сообщил своим подписчикам в соцсети, что фильм «Кино в рифмах» с Марией Шукшиной он снимал на свои собственные средства. Соответствующую публикацию российский певец и актер разместил на своей странице в Instagram.
https://www.instagram.com/p/BxJkZfuhtx5/
Макарский отметил, что средств на «раскрутку» видео у него тоже нет, поэтому он предложил всем своим поклонникам распространить публикацию с кадрами из фильма. Певец сообщил, что музыку к фильму написал Александр Солодовников.
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Напомним, короткометражный фильм «Кино в рифмах» был опубликован 5 мая 2019 года на YouTube-канале «Антон и Виктория Макарские». В качестве режиссёра и сценариста выступила Алина Чеботарёва.
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