Глава Минкультуры указал на причины допуска к прокату фильма «Курск»

Москва, , 15:16 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский вынужден был дать разъяснения по факту выдачи прокатного удостоверения фильму датского режиссера Томаса Винтреберга «Курск», совместного производства Бельгии и Люксембурга. Дело в том, что ряд так называемых экспертов, сочли недопустимым, что кино об одной из самых страшных катастроф подводных лодок сделала зарубежная компания, в данном случае продюсерская фирма Люка Бессона. Но больше их возмутило, что западную киноверсию трагедию выпускают на российский экран. При этом сами прокатчики неоднократно подчеркивали, что картина, по сути, «гимн мужеству российских моряков». Владимир Мединский в своем интервью ТАСС подчеркнул, что события происходят в 2000-м году, и что все прекрасно знают, в каком состоянии тогда находились наши армия и флот. Министр сказал: «Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории».

Более того, Мединский пояснил, что впредь министерство не намерено идти по пути «советского агитпропа» и «не пущать» западное кино, пусть оно и не очень хорошо рассказывает о России.

Фильм должен выйти в российской прокат 27 июня.