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Исполнитель Игорь Растеряев выпустил новый клип на песню «Насечка»

Культура

В ролике снялись его друзья, одноклассники, родственники и земляки

Санкт-Петербург, 7 мая 2019, 15:03 — REGNUM  Российский автор песен и исполнитель Игорь Растеряев выпустил новый клип на песню «Насечка». Ролик был опубликован 7 мая 2019 года на YouTube-канале Sunfish737.

Видео представляет собой художественную фантазию на тему Великой Отечественной войны. Авторы канала отмечают, что в съемках принимали участие реконструкторы из Санкт-Петербурга, а также друзья, одноклассники, родственники и земляки Растеряева из деревень Раковка и хутора Глинище.

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Напомним, Игорь Растеряев стал известен после того, как в 2010 году в сеть попало видео в котором ин исполняет песню «Комбайнёры». В 2011 году автор и исполнитель выпустил альбом «Русская дорога».

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