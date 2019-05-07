Звезды «Шерлока» и «Рассказа служанки» снимутся в фильме «Сила собаки»

Лос-Анджелес, США, , 14:42 — REGNUM Британский актёр Бенедикт Камбербэтч и актриса из США Элизабет Мосс снимутся в фильме «Сила собаки» («The Power of the Dog») по сценарию писательницы Джейн Кэмпион. Об этом 6 мая сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1125469789193793536

Начало производства картины запланировано на конец 2019 года. Стоит отметить, что на этот раз Кэмпион выступит в роли режиссёра. В основу фильма ляжет одноимённая книга Томаса Саважда, которую он опубликовал в 1967 году.

Читайте также: Звезда «Зловещих мертвецов» пошутила по поводу слуха про Mortal Combat 11

В центре повествования находятся два брата — Фил и Джордж, которые вместе владеют ранчо. После того как Джордж женится на женщине по имени Роуз, Фил начинает всячески портить ей жизнь. В эту борьбу он включает даже её сына Питера.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьба Тони Старка и щита Капитана Америка: Джо Руссо о «Мстителях: Финал»