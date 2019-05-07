Вторник, 7 Мая 2019 года
14:12:26 МСК

В Москве стартовал фестиваль «Дню Победы посвящается»

Культура

В Московской консерватории выступил Ансамбль Российской армии им. А.В. Александрова

Москва, 7 мая 2019, 13:39 — REGNUM  Концертом Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова под руководством Геннадия Саченюка в Большом зале Московской консерватории открылся VII Международный фестиваль искусств «Дню Победы посвящается». Почетным гостем праздника стала выдающийся российский композитор Александра Пахмутова. Вместе с артистами она исполнила свои знаменитые песни «Горячий снег», «Поклонимся великим тем годам», «Александровскую песню» другие. На вечере также прозвучали композиции о войне «Несокрушимая и легендарная», «Журавли», «Смуглянка», «Хотят ли русские войны» и другие. «Священную войну», «День Победы» и многие другие.

В программе фестиваля, который продлится до 15 мая, музыкально-поэтическая композиция Московского театра «Человек» «Из тени в свет», концерт классической музыки «Вечером после войны», выступление Камерного хора Московской консерватории и пианистки Екатерины Мечетиной. 15 мая на закрытии в Большом зале консерватории выступит Симфонический оркестр Министерства обороны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить