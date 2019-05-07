В Москве стартовал фестиваль «Дню Победы посвящается»

Москва, , 13:39 — REGNUM Концертом Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова под руководством Геннадия Саченюка в Большом зале Московской консерватории открылся VII Международный фестиваль искусств «Дню Победы посвящается». Почетным гостем праздника стала выдающийся российский композитор Александра Пахмутова. Вместе с артистами она исполнила свои знаменитые песни «Горячий снег», «Поклонимся великим тем годам», «Александровскую песню» другие. На вечере также прозвучали композиции о войне «Несокрушимая и легендарная», «Журавли», «Смуглянка», «Хотят ли русские войны» и другие. «Священную войну», «День Победы» и многие другие.

В программе фестиваля, который продлится до 15 мая, музыкально-поэтическая композиция Московского театра «Человек» «Из тени в свет», концерт классической музыки «Вечером после войны», выступление Камерного хора Московской консерватории и пианистки Екатерины Мечетиной. 15 мая на закрытии в Большом зале консерватории выступит Симфонический оркестр Министерства обороны.