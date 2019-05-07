Шарлиз Терон раскрыла дату выхода второго сезона «Охотника за разумом»

Нью-Йорк, США, , 12:47 — REGNUM Шарлиз Терон, занимающая должность продюсера драматического сериала «Охотник за разумом» (Mindhunter), сообщила, что его второй сезон шоу Netflix начнет показывать в августе 2019 года. Об этом 6 мая сообщил портал Digital Spy.

https://twitter.com/MindhunterNews/status/1123254814996144128

Актриса и продюсер отметила, что она не может дождаться этого момента. «Да, не могу дождаться. Глубокий, тёмный… Это прекрасно», — сказала Терон в интервью известному радиоведущему Говарду Стерну.

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Напомним, главные роли в «Охотнике за разумом» исполняют Джонатан Грофф, Холт Маккэллани и Анна Торв. В центре повествования находятся два агента ФБР, которые опрашивают серийных убийц с целью того, чтобы приблизиться к пониманию их образа мыслей.

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