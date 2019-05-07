Москва, , 12:16 — REGNUM

Аномальное голосование за дочь российской певицы Алсу Микеллу Абрамову в финале вокального шоу «Голос. Дети» велось как минимум из пяти российских регионов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом расследования.

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Хозяева шоу «Голос. Дети» обеспокоены скандалом вокруг дочери Алсу

Источник, пожелавший остаться неназванным, уточнил, что речь идёт о Москве и Подмосковье, Калининградской, Кировской и Курской областях.

В пресс-службе Первого канала комментировать промежуточные результаты расследования отказались.

Напомним, ранее сообщалось о возможной причастности предприятия «Прибор» (Курская область) к скандалу вокруг телешоу «Голос. Дети». По данным издания Кursk, сотрудников завода обязали «отправлять СМС за Микеллу Абрамову». За это якобы им заплатили по три тысячи рублей.

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Названо предприятие, которое может быть причастно к скандалу с шоу «Голос»

Как сообщало ИА REGNUM, дочь Алсу Микелла Абрамова по итогам онлайн-голосования с большим отрывом победила в шестом сезоне телепроекта «Голос. Дети». Однако победа девочки вызвала активную реакцию зрителей. Многие усомнились в справедливости голосования, а руководство Первого канала пообещало проверить его итоги. Также итоги песенного конкурса проверят эксперты компании Group-IB, которая специализируется на расследованиях киберпреступлений и является официальным партнёром Интерпола. Экспертам предстоит оценить информационную безопасность системы подсчёта голосов и выяснить, не было ли накруток в пользу кандидатов на победу в конкурсе.