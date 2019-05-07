Концепция памятника труженикам тыла в Екатеринбурге может поменяться

Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Новый памятник труженикам тыла уже имеет эскизный проект, но его концепция может быть доопределена. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский корреспонденту ИА REGNUM.

По словам главы, сейчас будут заложены деньги в бюджет. Композицию планируют сдать к юбилею Победы в 2020 году, но её логика ещё будет обсуждена.

«Будем смотреть с депутатами. Потому что один памятник труженикам тыла в городе уже есть. Мы определяемся: можно расширить действующий памятник, можно сделать аллею», — предположил мэр.

Напомним, идея памятника труженикам тыла была выдвинута ветеранскими организациями Екатеринбурга. В мэрии заявляли, что мемориальный комплекс могут установить рядом с кинотеатром «Заря» на Уралмаше.

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