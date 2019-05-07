Прогрессив-метал группа Dream Theater в июне выступит в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Прогрессив-метал группа Dream Theater даст концерт в Санкт-Петербурге, в клубе A2 Green Concert, 10 июня 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба клуба медиакомпании PMI.

Поклонники группы смогут услышать песни с нового альбома Distance Over Time, релиз которого состоялся 22 февраля 2019 года. Это четырнадцатый по счету альбом музыкального коллектива.

Напомним, группа Dream Theater была основана в 1985 году тремя студентами музыкального колледжа Беркли (Бостон): гитаристом Джоном Петруччи, басистом Джоном Маянгом и барабанщиком Майком Портным.

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За свою 30-летнюю историю Dream Theater дважды была номинирована на премию «Грэмми». C 2012 года участниками группы являются Джон Петруччи, Джеймс ЛаБри (вокал, перкуссия), Джон Маянг, Майк Портной, Майк Манджини (барабаны) и Джордан Рудесс (клавиши).

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