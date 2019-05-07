Гоголь — русский Лавкрафт: как библиотекарь учит молодежь рисовать комиксы

Алёна Соколова, , 14:56 — REGNUM

Илья Роговенко живет в Москве и работает библиотекарем. Правда, необычным: погружаясь в отрасль дополнительного образования, он развивает современную гик-культуру благодаря своим творческим проектам. Вместе с командой единомышленников он ведет цифровое издательство «Креативная культура», включающее два курса для молодежи: по созданию комиксов и разработке компьютерных игр; а также готовит к открытию бесплатную мастерскую косплея в Москве. У команды в мае выходит сборник комиксов по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя.

Все стало возможным благодаря успеху на творческом форуме «Таврида», где Илья стал участником смены молодых деятелей литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена» и выиграл грант на развитие своей «Креативной культуры». Корреспондент ИА REGNUM связался с молодым творцом и выяснил, как он воплощает свои планы в реальность.

: Что вам дал форум «Таврида»?

Во-первых, это участие в конкурсе проектов. Я туда ехал, чтобы выиграть деньги на свой проект, и мне это удалось. Попутно мне удалось еще и познакомиться с классными ребятами, которые тоже приехали показать свои работы: с другими участниками было интересно работать, узнавать, чем они занимаются. Так как они приехали со всей России, это было интересно. Потом еще эксперты: они тоже приезжали со всех концов России, со своим багажом знаний каждый, было интересно узнать их мнение по поводу всей этой движухи.

Я познакомился, например, с девушкой из Владивостока: она очень крутой библиотекарь и делает невероятные вещи. Ее проекты даже доезжают до Москвы и реализовываются здесь. Поэтому опыт, конечно, был очень интересный — до сих пор пользуюсь связями, которые получил на форуме. В этом году я отправил заявку и жду результатов — хочу опять поехать на «Тавриду».

: А как вы прошли отбор в прошлом году?

Мне кажется, что у меня очень емкое было резюме и портфолио, было много реализованных проектов к тому моменту и взяли, думаю, за счет этого. У нас еще есть такое понятие, как делегация от города. Я тогда жил в Петербурге и хорошо проявлял себя на городском уровне — может, это тоже сыграло свою роль.

: Вы выиграли грант на создание цифрового издательства «Креативная культура». Как пришла идея создания такого проекта?

Мы на протяжение последних трех лет занимаемся образованием. Мы обучаем молодежь делать комиксы, компьютерные игры и тому подобное и решили упаковать это все в digital-издательство, в котором мы обучаем всему еще и онлайн. У нас получилось: уже в мае мы подводим итоги этому сезону, и по итогам у нас выходит сборник комиксов (порядка дюжины историй) и некоторое количество компьютерных игр.

У нас участвовало порядка 160 человек со всей страны — по 30 человек на компьютерные игры и комиксы оффлайн, и сотня учеников — онлайн. Оффлайн встречи проходили еженедельно, на базе библиотеки, при участии преподавателей. При этом он рассказывал одновременно материал и присутствующим в Петербурге на занятии ученикам, и в камеру, для других. Домашние задания, которые выполняют ученики, надо проверять, и большая часть преподавательского времени уходила на обратную связь для учащихся.

: А кто преподавал?

В обоих направлениях есть основные преподаватели и дополнительные. Основные — это Владимир Лопатин (известный комиксист из Петербурга по прозвищу «Питерский Панк») и Слава Грис, разработчик компьютерных игр, — он прервал в этом году свою профессиональную деятельность ради работы на наших курсах, чтобы передать свой опыт новому поколению разработчиков, это было очень круто. Слава — максимальный практик, он сам создает популярные игры, он владеет передовыми знаниями».

: А как отбирали ребят для обучения?

«Вот школу комиксов отбирали по навыкам: хотелось собрать тех, кто уже умеет рисовать, потому что мы у себя давали другие навыки (например, составление сценария). Для компьютерных игр мы отбирали по мотивационному письму, тех, кто действительно хочет, потому что объем работы огромный и часть людей почти сразу отсеивается».

: Почему вы выбрали именно такие направления — создание комиксов и компьютерных игр?

Это сейчас мейнстрим, самые популярные направления. Комиксы в литературе среди молодежи — популярный формат. Что еще можно придумать? Разве что сериалы, но снимать их очень дорого. В комиксах и играх реально чему-то обучить.

: Нам известно, что сейчас вы готовите к выпуску комиксы по мотивам произведений Гоголя. На какой стадии реализации находится проект?

К сожалению, нас очень сильно тормозит типография и книги выйдут только к концу мая. Но они выйдут: 50 экземпляров, а, может быть, больше, раздадим библиотекам по всей России, сколько-то штук получат известные комиксисты и критики.

Автор идеи — известная комиксистка, работающая в интересном акварельном стиле. Она рисует исторических личностей, среди ее работ, например, многие вспоминают кардинала Ришелье, Гоголя. Мы как-то сидели и придумывали, что можно бы взять «Петербургские повести» Николая Васильевича и обновить их. Пригласили молодых комиксистов (из Крыма, Петербурга, других городов, несколько человек из нашей «Школы комиксов»). Надо понимать, что адаптация комиксов — необычное дело, это все-таки визуальный жанр, там надо продумывать, как передавать текст через визуал.

: Почему именно творчество Николая Васильевича?

Гоголю исполнилось в этом году 210 лет: мы взяли юбиляра, и так совпало, что мы его еще и очень любим. Он стиляга, это наш Эдгар Алан По, наш Лавкрафт, то, что мы можем предъявить Западу: у нас тоже есть свой гот, немного страшный, немного загадочный, пугающий, таинственный писатель. Мы хотим посмотреть, как рынок откликнется на известную классику. Если получится распродать тираж, то мы пустим деньги на продолжение проекта. Самые крупные расходы — это плата художникам, их гонорары; мы надеемся отбить их от продаж.

: Вы занимаетесь чем-то кроме «Креативной культуры» сейчас?

Всегда хочется чего-то новенького, и у нас сейчас есть проект в стадии технического открытия, тоже в отношении гик-культуры. Мы открываем первую бесплатную мастерскую косплея в Москве. Там будет и всякое оборудование с шитьем, и фрезеры, и 3D-принтеры, чтобы и шить, и заниматься париками, и ковать доспехи — и это все будет абсолютно бесплатно. 26 мая состоится техническое открытие, а официальное — в начале сентября. Мы продолжаем линию: комиксы, компьютерные игры, теперь косплей. Недалеко, думаю, до театра.

: Как вы нашли спонсоров?

Это удивительная история! У нас есть библиотека, и там раньше было ателье, мастерская и курсы по шитью. Они закрылись без учеников и заказов. Мы подумали, а что можно сделать, чтобы не закрывать заведение, и решили, что это можно развить в мастерскую косплея. Мы сами скептически относились к этой идее, пока не кинули клич в социальных сетях. У нас был «стартер-пак»: швея, оборудование и помещение. Представляете, буквально через пару дней охват истории стал порядка 15 000 человек, кучи комментариев, лайков… оказалось, что в Москве действительно нет бесплатной мастерской косплея (в отличие от Петербурга, где она находится у м. «Московская»). Народ может сам прийти и поставить оборудование, и в общем так вышло, что мы открываемся, ничего не вкладывая.

: Как, по-вашему, гик-культура влияет на молодежь?

Она ее определяет, формирует. То, что сейчас происходит в гик-культуре, это то, чем станет человек через 5−10 лет. Этим раньше занимались кинематограф и книги. Я, например, больше люблю книги (поэтому и работаю в библиотеке).

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» состоится близ города Судак в Республике Крым с 12 мая по 5 октября 2019 года. Это уже пятое событие проекта: в этом году «Тавриду» разделят на десятки творческих смен, встреч, фестивалей и мастер-классов.

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