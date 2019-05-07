В Москве археологи нашли американский револьвер XIX века

Москва, , 09:53 — REGNUM В Москве археологи нашли на Долгоруковской улице револьвер конца XIX века и кокарду с советской милицейской фуражки, сообщается 7 мая на сайте столичного мэра.

Отмечается, что револьвер производства американской компании «Смит и Вессон» конца XIX века и кокарду начала прошлого столетия нашли в районе владения 25 на месте дома, который был снесен в 1960-х годах.

«Все находки были спрятаны в стене здания, а после его сноса, вероятно, попали в землю вместе с обломками», — сообщил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

По его словам, в настоящее время специалисты изучают артефакты, после чего их передадут в московские музеи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля при раскопках в районе Долгоруковской улицы в Москве археологами был обнаружен клад с монетами. По мнению специалистов, 97 серебряных и медных русских монет были спрятаны во время Первой мировой войны в стенах дома, позже обрушенного.

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