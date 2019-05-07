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9 мая на площади Музея Победы состоится грандиозный концерт юных музыкантов

Культура

Прозвучат песни военных лет

Москва, 7 мая 2019, 09:53 — REGNUM  9 мая на площади перед Музеем Победы на Поклонной горе пройдет масштабная музыкальная акция — «Фанфары Победы». В концерте примут участие свыше 1000 юных музыкантов — учащихся 20 специализированных и образовательных школ Москвы.

Сводный оркестр и хор исполнят знаменитые песни военных лет, в том числе «День Победы» и «Марш защитников Москвы». Также каждый детский коллектив исполнит свою программу.

Как отметило, на своем официальном сайте один из организаторов акции Российское военно-историческое общество, в 2018 году на выступлении присутствовало около 10 тысяч человек. В этом году ожидается значительно больше. Начало концерта: 11.00.

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Культурная хроника
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