Прокуратура проверяет закупки услуг по постановке пьес в Волковском театре

Ярославль, , 09:51 — REGNUM Прокуратура города Ярославля ведет проверку деятельности театра имени Ф.Волкова. Об этом сообщает журнал «Театр».

Журнал опубликовал копию запроса прокуратуры города на имя директора театра Алексея Туркалова с требованием предоставить реестр контрактов театра за 2018−2019 годы, обращения на заключение сделок с заинтересованностью, согласование с учредителем театра — Министерством культуры на совершение таких сделок.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, речь идет не о покупке материальных предметов (например, декораций или реквизита), а услуг по постановке спектаклей. Дело в том, что художественный руководитель театра Евгений Марчелли является режиссером лишь части репертуара театра. Большинство спектаклей ставят приглашенные режиссеры, в некоторых случаях режиссерами выступают актеры театра.

Контракты с ними и проверяет прокуратура. Как следует из документа, опубликованного «Театром», проверка проводится по поручению прокуратуры Ярославской области. В самой прокуратуре пока не комментируют ситуацию.

Повышенное внимание к Волковскому театру связано с скандалом вокруг его объединения с Александринским театром Санкт-Петербурга. Против этого выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, ярославские политики и деятели культуры.

Дело усугубляется внутренним конфликтом в театре между многолетним художественным руководителем Евгением Марчелли и недавно назначенным директором Алексеем Туркаловым.

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