Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM

С 7 по 25 мая в Северной столице будет проходить Международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна». Пятьдесят пятый по счету форум по традиции представит в филармонии произведения преимущественно петербургских композиторов. В 2019 году фестиваль будет посвящен 75-летию освобождения Ленинграда. Об этом сообщает портал «Музыкальное обозрение».

Знаковым событием фестиваля станет симфонический концерт-открытие «Час мужества», который пройдет в Санкт-Петербургской консерватории им. Д. Д. Шостаковича 7 мая. В исполнении оркестра филармонии и концертного хора Санкт-Петербургского института культуры прозвучат «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра, симфония «Хроника блокады» Бориса Тищенко, оратория «Час мужества» Сергея Слонимского и другие произведения.

Как всегда, в 2019 году искушенные меломаны услышат всю палитру современной музыки — от академических сочинений до авангардных, джазовых, эстрадных композиций. В программе форума и «Симфонические премьеры», и «Оркестровая лаборатория», и концерт «Смычок запел», и выступление «Тайны ремесла». Отдельно необходимо отметить памятные вечера выдающихся деятелей культуры города — «Лики Валерия Гаврилина», «В мире Галины Уствольской», «Вспоминая Бориса Тищенко» и другие.