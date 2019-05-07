Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUM

Телеканал HBO в лице исполнительного продюсера «Игры престолов» Бернадетт Колфилд заявил о том, что он сожалеет об ошибке, которая привела к появлению в кадре четвертого эпизода «Игры престолов» стакана компании «Старбакс» (Starbucks). Об этом 6 мая сообщил портал The Verge.

Колфилд утверждает, что произошедшее действительно является досадной ошибкой. «Вестерос был первым местом, где на самом деле, ну, вы знаете, был «Старбакс», — пошутила продюсер. Она добавила, что если это самое худшее, что находят фанаты в кадре, то проект находится «в хорошей форме».

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Напомним, фанаты сериала заметили стакан в сцене, где Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) сидит за праздничным столом. Компания «Старбакс» имеет сеть из 24 тыс. кофеен по всему миру.