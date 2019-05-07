На кинофестиваль в Чебоксарах ждут Сухорукова, Грачевского, Вовк

Чебоксары, , 08:43 — REGNUM Чебоксарский международный кинофестиваль пройдёт в этом году с 20 по 24 мая. Праздник кино состоится в 12-й раз. На кинофестивале в рамках конкурсных программ покажут 11 игровых фильмов и 17 региональных кинокартины, пройдут творческие встречи и мастер-классы, сообщили ИА REGNUM в информационном туристском и культурном центре Чувашии.

Кинофестиваль пройдёт в городах и районах республики с 20 по 24 мая. Мероприятия и кинопоказы состоятся в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Ядрине, Козловке, Вурнарах, Янтиково, Урмаево и Батырево.

Подготовлены две конкурсные программы — игрового кино и этнических, региональных фильмов. Жюри конкурса игровых фильмов возглавит заслуженный деятель искусств России, российский и узбекский киносценарист Одельша Агишев. Также в состав жюри войдут узбекская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер Рано Кубаева, российский киноактер, кинорежиссер и продюсер Вячеслав Сорокин, писатель, доктор искусствоведения, режиссер и киновед Галина Долматовская, венгерский кинооператор Шандор Беркеши.

Мэтры кинематографа выберут победителей из одиннадцати лент, вошедших в основной конкурс. Все картины — российские, за исключением фильма режиссера Наталии Мещаниновой «Сердце мира», созданном совместно с литовскими коллегами. В конкурсной программе также следующие фильмы: «Байгал» (режиссер Ильдар Ягафаров), «Лили» (режиссеры Антон Чижиков и Илья Чижиков), «Облепиховое лето» (режиссер Виктор Алферов), «Мертвые ласточки» (режиссер Наталья Першина), «Мира» (режиссер Денис Шабаев), «Игра» (режиссер Дмитрий Астрахан), «Пусть будет Лиза» (режиссер Игорь Каграманов), «Семь пар нечистых», Россия (режиссер Кирилл Белевич), «Подбросы» (режиссер Иван Твердовский), «Книга моря» (режиссер Алексей Вахрушев).

Жюри конкурса этнического и регионального кино, которое оценит 17 работ из Чувашии, Хакасии, Чечни, Бурятии, Якутии, Башкирии, Татарии, Кабардино-Балкарии, Алтайского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. Председателем жюри данной программы выступит киновед, кинорежиссер и сценарист Хонг Санву (Корея).

Почетными гостями фестиваля станут народный артист Российской Федерации Александр Пашутин, актер Виктор Сухоруков, кинорежиссёр, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, актриса Янина Мелехова, народный артист Белоруссии Александр Ефремов, заслуженная артистка РСФСР, ведущая Ангелина Вовк.

В программе фестиваля запланированы специальные программы австралийского и польского кино, детских фильмов, творческие встречи и мастер-классы. Организаторы подчеркнули, что все мероприятия кинофестиваля (за исключением двух творческих встреч и церемонии награждения победителей) традиционно остаются бесплатными