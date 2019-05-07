Зрители смогут 7 мая увидеть часть номера Сергея Лазарева для «Евровидения»

Тель-Авив, Израиль, , 08:15 — REGNUM Сергей Лазарев проведет первую репетицию своего номера для конкурса «Евровидение» в Израиле сегодня, 7 мая 2019 года. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Певец сообщил журналистам, что 6 мая 2019 года он посетил зал, где будет проходить конкурс, для того, чтобы проверить: всё ли готово к этой репетиции. Он добавил, что зрителям предстоит впервые увидеть часть номера, специально созданного для «Евровидения».

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Напомним, конкурс «Евровидение 2019» пройдет в Тель-Авиве в центре «Экспо Тель-Авив» период с 14 по 18 мая 2019 года. Сергей Лазарев будет уже во второй раз представлять Россию на этом песенном конкурсе, автором его новой песни Scream является Филипп Киркоров.

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