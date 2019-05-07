«Передайте поклон Чувашии. Да здравствует Победа!»: выставка в честь героев

Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» сегодня, 7 мая, открывается выставка «Моя семья в истории Великой Победы». Она посвящена участникам войны из Чувашии и является частью одноименного проекта, реализуемого на средства из Фонда президентских грантов, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

В рамках проекта создан сайт, на котором собрано 1084 материала от дошкольников, школьников, студентов из 87 школ. Дети рассказывают о героизме своих земляков. На выставке представлено свыше 260 отретушированных фотографий — портреты и хроникальные кадры, фронтовые письма, юбилейные статьи, а также уникальные и редкие фотографии из семейных архивов составили основу выставки. Среди героев — бойцы стрелковых дивизий (324, 139, 140, 141, 331, 340, 354), сформированных в Чувашской АССР, а также других родов войск — пехоты, военно-воздушных и военно-морских сил, воздушно-десантных и танковых войск, артиллерии, противовоздушной обороны, железнодорожные войска, медицинская служба.

75 выставочных стендов знакомят с уроженцами Чувашии, воевавших на всех фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно сражаясь в крупнейших битвах, обеспечивая победу, которая определила исход всей войны: битва за Москву, оборона и снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Крыма и Европы, Берлинская наступательная операция, Советско-японская война.

«Выставка преобразует сухие цифры, технические термины и географические названия в реальные судьбы со своим лицом, своей трагедией и своей радостью.

Это старший сержант Алексей Захаров, комсорг экспериментальной батареи капитана Ивана Флерова, проводившей испытание новых реактивных минометов БМ-13, названных впоследствии «Катюшами». Эффект первых залпов был невероятный, и фашисты пытались заполучить образцы чудо-оружия русских. У деревни Богатырь батарея Флерова вступила в неравный бой. Чтобы враг не мог захватить минометы, капитан приказал взорвать пусковые установки. Из 180 бойцов в живых осталось только 40. Начальником отряда, которому удалось выйти из окружения, был уроженец Красночетайского района Алексей Захаров», — говорят в «Радуге».

На выставочных стендах, посвященных войскам ПВО, представлена фотография Веры Грачевой, бойца 101-го отдельного батальона ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) — одной из 500 отважных девушек Чувашии, которые заменили мужчин в этом батальоне. Их научили воевать как мужчины. Они не покидали свой боевой пост под огневыми обстрелами. На 40-метровых вышках, в темных слуховых ямах несли свою дозорную службу. Тонкий женский слух по звуку мотора определял тип вражеского самолета, дальность и направление его полета. Отважные девушки прошли боевой путь до Бреста, воевали на территориях Украины, Белоруссии, Польши. Благодаря женскому батальону, были предотвращены сотни авианалетов, спасены десятки тысяч жизней.

На далеких военных рубежах происходили удивительные встречи. Участник Советско-японской войны уроженец Моргаушского района Вячеслав Иванов ночью, под обстрелом, помог санитаркам вытащить тяжело раненого бойца. Им оказался земляк, товарищ Александр Савельев. Когда они вновь повстречались после войны, не могли сдержать слез.

В пылу сражений нашли свою любовь лейтенант Сергей Рыжов, уроженец поселка Ибреси, и ефрейтор Любовь Мельникова. Они встретились на фронте в 1943 году, вместе служили в радиовзводе 124-го отдельного полка связи Волховского фронта, затем Ленинградского фронта, участвовали в героическом освобождении Ленинграда. 9 мая 1945 года для заместителя командира полка, орденоносца Николая Филиппова и старшего сержанта Валентины Щелкановой стал еще и днем рождения их семьи. Они встретились на фронте и вместе дошли до Германии.

Выставка знакомит с 78 военнослужащими из Чувашии, удостоенными высокого звания Героя Советского Союза. Среди них — капитан Александр Осипов, командир авиаэскадрильи, совершивший бессмертный подвиг в воздушном бою над Пруссией. На его счету было 83 успешных боевых вылета, в том числе удачно сбитый тараном фашистский самолет. Всех сослуживцев поражала его невероятная скромность и начитанность. Оказывается, в кабине своего самолета он устроил библиотеку: несколько чувашских книг, томик стихов Константина Симонова и другие произведения. В перерывах между боями Александр Осипов садился под крыло самолета и читал вслух, вокруг него собирались летчики всех ближайших эскадрилий. Товарищи запомнили его последний бой: он направил объятый пламенем самолет на вражеский корабль и потопил его. По рации были слышны последние слова:

«Передайте поклон Чувашии. Да здравствует Победа!»

Александр Осипов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Вклад Чувашии в дело Победы — это подвиг более 208 тыс. сыновей и дочерей, ушедших на фронт, 106 тыс. из которых отдали жизни за независимость Родины; это подвиг сотен тысяч тружеников тыла и детей войны. Каждая семья трудом и кровью отстаивала свободу и жизнь нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. И каждый участник войны достоин вечной благодарной памяти потомков.

В рамках выставки стартовала акция «Расскажи о Героях своей семьи». Наследники победителей могут дополнить выставку «Моя семья в истории Великой Победы» фотографиями героев своей семьи на специальном баннере, а также прислать материалы на народный сайт.

Выставка «Моя семья в истории Великой Победы» завершит свою работу Чебоксарах 19 мая, затем будет представлена в Алатыре, Шумерле, Ядрине, Марпосаде, Канаше, Новочебоксарске. А народный сайт «Моя семья в истории Великой Победы» пополнится новыми именами, героическими историями и благодарственными словами современников.