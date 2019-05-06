Спойлеры к «Финалу» и Мистерио: новый трейлер Spider Man: Far From Home

Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment вышел новый трейлер фильма Spider Man: Far From Home («Человек-паук: Вдали от дома»). Ролик содержит спойлеры к фильму «Мстители: Финал».

О спойлерах зрителей предупреждает Том Холланд, исполняющий главную роль в картине. Он советует всем, кто не смотрел «Финал» немедленно выключить видео и не портить себе впечатление. Речь идёт о смерти Железного Человека в конце фильма «Мстители: Финал».

Питер Паркер скорбит по погибшему Тони Старку и продолжает использовать подаренный им костюм. Позже герой вместе с одноклассниками отправляется в путешествие, где ему приходится выполнять секретное задание по приказу Ника Фьюри. В этом ему помогает Мистерио, сыгранный Джейком Джилленхолом.

Героя ждут новые знакомства, могущественные противники и раскрытие тайны его личности. Премьера «Человека-паука: Вдали от дома» состоится 2 июля 2019 года.

Напомним, ранее художник Джуам Мора опубликовал на своём личном сайте-портфолио скриншоты из ранней версии игры Spider-Man. На изображениях показан оригинальный интерфейс проекта (по словам игроков, похожий на вид из шлема Железного Человека) и неиспользованные костюмы: Майлза Моралеса и Венома.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые костюмы и интерфейс: как выглядела Spider-Man до релиза?