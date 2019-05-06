Под Севастополем открыли бюст советскому лётчику-асу Амет-Хану Султану

Севастополь, , 16:25 — REGNUM Бюст советскому военному лётчику-асу, дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану открыт 6 мая под Севастополем в посёлке Кача, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам вице-губернатора Ильи Пономарёва, бюст легендарного лётчика изготовлен по проекту заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств Салавата Щербакова.

«Чуть более полугода прошло с того дня, как мы впервые обсуждали установку памятного бюста Амет-Хану Султану в Каче и сегодня, накануне Дня Победы мы открываем монумент. Имя прославленного аса навсегда стало синонимом высшего пилотажного мастерства отечественной авиации. На его счету почти полсотни побед в воздушных боях, свыше четырех тысяч часов налета на новейших самолётах, которым Амет-Хан Султан как испытатель дал путевку в небо», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Симферополе также должен быть установлен памятник легендарному лётчику-асу, дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану — в день его 99-летия.

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