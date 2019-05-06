Создатели «Очень странных дел» избежали суда за плагиат

Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Режиссёр Чарли Кесслер менее чем за 48 часов до начала судебного заседания отозвал иск против создателей сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов. Об этом 6 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что причина, по которой режиссёр решил отказаться от иска неизвестна, но, таким образом, Дафферам явно удалось сохранить лицо. Кесслер заявил, что он и авторы идеи «Очень странных дел» создавали свои произведения независимо друг от друга.

Напомним, иск о плагиате Чарли Кесслер подал в суд в апреле 2018 года. Он утверждал, что Мэтт и Росс Дафферы позаимствовали его идею, на основе которой он планировал снять фильм «Проект Монтек» (The Montauk Project).

Читайте также: Звезду мексиканских теленовел Пабло Лайла обвиняют в убийстве

Тизер к своей картине он продемонстрировал в 2014 году на фестивале Tribeca. В апреле 2019 года суд решил, что окончательное решение по иску будут принимать присяжные.

Читайте ранее в этом сюжете: На создателей «Очень странных дел» подали в суд