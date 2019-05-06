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Создатели «Очень странных дел» избежали суда за плагиат

Культура

Режиссёр Чарли Кесслер решил отозвать иск, который он подал в апреле 2018 года

Вашингтон, 6 мая 2019, 16:23 — REGNUM  Режиссёр Чарли Кесслер менее чем за 48 часов до начала судебного заседания отозвал иск против создателей сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов. Об этом 6 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что причина, по которой режиссёр решил отказаться от иска неизвестна, но, таким образом, Дафферам явно удалось сохранить лицо. Кесслер заявил, что он и авторы идеи «Очень странных дел» создавали свои произведения независимо друг от друга.

Напомним, иск о плагиате Чарли Кесслер подал в суд в апреле 2018 года. Он утверждал, что Мэтт и Росс Дафферы позаимствовали его идею, на основе которой он планировал снять фильм «Проект Монтек» (The Montauk Project).

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Тизер к своей картине он продемонстрировал в 2014 году на фестивале Tribeca. В апреле 2019 года суд решил, что окончательное решение по иску будут принимать присяжные.

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