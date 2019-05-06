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Звезда «Игры престолов» не может посмотреть сериал из-за запрета родителей

Культура

Бэлле Рэмси удалось увидеть лишь малую часть шоу

Нью-Йорк, США, 6 мая 2019, 12:56 — REGNUM  Юная актриса Бэлла Рэмси пожаловалась журналистам на то, что родители не разрешают ей смотреть сериал «Игра престолов», в котором она исполнила роль Лианны Мормонт. Об этом 5 мая сообщило издание Metro.

Она рассказала, что ей удалось посмотреть восьмой сезон и какую-то часть седьмого сезона, при этом некоторые моменты родители ей увидеть не давали. «Я, наверное, посмотрю всё это, когда мне исполнится 18 лет», — сказала Рэмси.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что некоторые фанаты «Игры престолов» оказались недовольны тем, что в сериале была высмеяна сексуальная жизни Бриенны Тарт (Гвендолин Кристи). Их возмутила сцена в четвертом эпизоде шоу, когда Тирион Ланистер (Питер Динклейдж) отпустил шутку по поводу девственности персонажа.

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