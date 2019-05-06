Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM

Музыкальный фестиваль на открытых площадках «Культура рядом» стартовал 6 мая в Санкт-Петербурге.

Музыка в саду

Цикл общедоступных концертов начался концертом «Песни Победы» в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе города. Уже известно расписание мероприятий фестиваля на май и июнь. В программе камерные концерты симфонической и джазовой музыки, песенные и поэтические композиции. В мае пройдут пять концертов, посещение которых абсолютно бесплатно для петербуржцев и гостей города. В концертные залы под открытым небом кроме парка Интернационалистов превратятся Сосновка, где уже 17 мая в 19 часов состоится концерт «Джазовое настроение», Южно-приморский парк, парк им. Бабушкина, парк Победы в Московском районе, Яблоневый сад во Фрунзенском районе.

Традиция концертов в садах и парках — давняя добрая традиция для города на Неве. Фестивали «Культура рядом» проводятся в Петербурге уже семь лет. Приобщение горожан к творчеству лучших музыкальных коллективов в своих излюбленных местах для прогулок — отличная возможность приблизить культуру к каждому жителю города и создать благоприятную для жизни атмосферу.