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Украинский национализм как философствующий киборг

Культура

О книге Ирины и Сергея Жеребкиных «Киборг-национализм, или Украинский национализм в эпоху постнационализма»

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Украинский национализм как философствующий киборг
Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Тёткин, 16 мая 2019, 12:46 — REGNUM  

Что ни книга, то ставит перед неразрешимыми задачами. Хоть залезай под кровать. К счастью, здесь, где я живу, в центре столицы бывшей Российской империи Петербурге — нынче не стреляют. Прятаться никуда не надо. Но знакомые попросили быть деликатным в рецензии на книгу, вероятно, чтобы не повредить автору. В наши перегретые политические времена любое высказывание на тему Украины, в тему Украины оказывается проблематичным. Постараемся не писать доносов. Правда, я так и не понял — в чём и с чьей стороны автора можно обвинять? Но думаю, что при желании это можно сделать и без всяких рецензий. Причём в любую сторону. Понятно, что пыточные и выпущенные кишки плохо сочетаются с изощренным философствованием. А вера в постмодернизм (и вообще приставку «пост») заканчивается, когда в вашу дверь стучат вежливые или не очень люди, которые точно «знают парадигму». Так сказать, эпистемологическая неуверенность как-то быстро, вероятно, исчезает… Я ничего про это не знаю и знать не желаю. Хотя во мне течёт и украинская, и татарская кровь. Пишу только про книжку.

Она мне не особо понравилась. Думается, что сухой язык аналитических записок штабов и спецслужб куда как уместней при подобной тематике. Кто? Какие связи? Сколько денег на организацию? Какие политтехнологии как работают? Какие разведки и силовики как участвуют? Умная аналитика. Вот это интересно. Но по понятным соображениям факты и реальные операции засекречены или заболтаны пропагандой. А ботать по интеллектуальной фене… Дискурсы хороши, когда тихо. Умствование, пусть даже самое утонченное, на тему «Холокоста», «11 сентября», «Войны и мира» — несколько уже утомляет. Правда. Рефлексии на крови чуть тошнотворны. Понятно, что можно возразить, что это будет всегда. Да и что делать человеку, который большую часть сознательной жизни стремился в европейское научное сообщество. А там так носят. Почему нельзя «без Лакана» описать происходящее? Разумеется, можно, но есть какая-то тяга к «возвышенной сложности». Откуда она берётся? Обилие терминов? Что это за птичий язык, кто на нём разговаривает? Как долететь до середины этой книги? Книга на русском, а не украинском. Но всё равно это какой-то усредненный европейский «интеллектуальный» сленг. Греческие и латинские корни. Иностранные имена.

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Киев. Празднование 100-летия рождения А.С. Пушкина. 1937
Киев. Празднование 100-летия рождения А.С. Пушкина. 1937

Когда я готовился к написанию рецензии, то нашёл чужую, уже написанную на раннюю книгу того же автора и даже опубликованную (хамоватую даже по моим меркам). Речь идёт о рецензии Марии Ремизовой в «Новом мире». Желающих отсылаю. В принципе, я бы и сам почти под ней подписался… Во всяком случае, кляксу капнул. Забавно, что в лекции в Европейском кафе (а как иначе, сплошной европейский выбор — святой Сорос в иконостасе) автор много раз говорит слово «дискурс» (с ударением на первый слог — уж эти дискурсы и ракурсы, никак не поймёшь, как и когда правильно, куда ветер дует, в одно время — в одно, в другое — в другое, тут главное — научиться ветер ловить, белеть, как парус одинокий). Вообще любовь к терминам, мне кажется, неслучайная черта философствования автора. Словно бы «термин» это что-то очень важное… Умное. Концептуальное. Как бедные Сократы и Гераклиты — обходились простыми словами, говоря о сложном…

Мне даже стало любопытно: почему подобного рода интеллигентность вызывает у меня если не внутреннее неприятие, то иронический скепсис? Я сам лично учился у тех, кто лично учился у Бодрийяра. Тогда почему? То ли это классовая ненависть, то ли зависть несостоявшегося гуманитария к «доктору наук», то ли просто аллергия на определённый личный стиль мышления. Может, дело и в том, что в этой книге я вижу отражения каких-то своих черт: тенденциозности поверхностной образованности и желания «пускать пыль в глаза», наконец, и это, пожалуй, самая грустная история, отсутствия простой и ясной позиции… Постоянно ускользание от определенности: лозунга, рекламной вывески, предвыборного обещания… Вроде как: нельзя спросить…

Всё это становится ещё более занимательным, если учесть, что автор относит себя к «постмарксистским феминисткам». Неплохой коктейль Молотова — Риббентропа. Смешение разных эпох, вывернутых наизнанку. Легкость мысли необыкновенная. Пару цитат:

«Трансформативный пафос новой советской украинской женской политической субъективации в украинской советской литературе 20-х годов является настолько радикальным, что революционным образом формулирует невозможную для дореволюционной украинской культуры идею морального приоритета бывшей «падшей женщины», женщины-проститутки над «обычной», ординарной женщиной, ориентированной на ценности патриархальной семьи, — например, в романе Ивана Ле Юхим Кудря (1927). В нем сельский активист Данило отказывается от любви своей невесты Насти, которая мечтает о традиционном семейном счастье и материнстве, и избирает Одарку Кудрю, бывшую любовницу белогвардейского офицера, зараженную сифилисом».

Согласитесь — интересно читать. Чем больше фактологии и чем меньше «от автора» — тем интересней. Или.

«Одной из наиболее распространенных литературных фабул новой советской украинской литературы, посвященной женщине, приходящей в Революцию и коммунистическое строительство, является рассказ о судьбе проститутки, которая, в отличие от несчастных, погубленных «падших женщин» прошлой эпохи, становится комсомольской активисткой. Это и Катря в «Тракторобуді"("Тракторострое») (1931/32) Натальи Забилы, и Клара и Катя в «В імлі позолоченій» («Во мгле позолоченной») (1929) Михайла Ледянко, и Атаска в «Повісті про комуну» («Повести про коммуну») (1930) Костантина Гордиенко, и многие другие преобразованные героини. Например, в «Тракторострое» бывшая уличная проститутка Катря Полякова поступает работницей в коммуну на строительстве завода и доносит в ГПУ о вредительстве на стройке, после чего она перерождается в полезную для советского общества гражданку и комсомолку».

От Маркса Фрейд неподалёку. И Гоголь с Салтыковым-Щедриным. Жалко становится всех… Глубоко трагическая книжка. Кроме шуток. Вопреки воле и желанию авторов, возможно.

«Эротические коннотации, которые приобретают кони и связанные с ними чувства в комсомольской любовной лирике 20-х годов, в 30-е годы переносятся на технические объекты, и в первую очередь на «железного коня» — трактор. Поэтизация и эротизация трактора и тракторостроения, имевшего особое значение для развития аграрной Украины, нашла свое выражение в повести Варвары Чередниченко «Горпына Трактор» (1929), у Натальи Забилы в «Тракторострое»

и др.».

Др-р-р-р… Говорит эротичный трактор. Если бы только бедный Демьян Бедный условный — трактор в поле дыр-дыр-дыр — мог бы предположить, что на его наследии будет оттачиваться деконструктивистская критика и gender studies и «лакановские лакуны», причём тем, кто ходил когда-то в пионерском галстуке, то, возможно, он сжёг бы все свои произведения. Парадоксы прочтения. Все имеют право на всё. Это, по крайней мере, забавно в каком-то смысле. Иногда автор позволяет себе цитировать вполне внятные куски чужих работ. Впрочем, не слишком с ними солидаризируясь. На всякий случай.

«В итоге в октябре 1941 года украинский личный состав батальона «Нахтигаль» был объединён с личным составом батальона «Роланд» и переведен в статус охранной полиции (шуцманшафта, или «полицаев») для ведения антипартизанских действий на территории Белоруссии, а в декабре 1942 года украинское «рыцарское» подразделение было вообще расформировано. В дальнейшем в ходе Второй мировой войны украинцы мобилизовывались в немецкую армию только под немецким командованием (как в случае дивизии СС «Галичина») в качестве «украинской вспомогательной полиции» и для вспомогательных задач, в частности, для борьбы с партизанами и в качестве расстрельных команд».

(Rossoliński-Liebe Grzegorz. Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult, p. 295−309.)

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Украинские коллаборационисты из дивизии СС «Галичина»
Украинские коллаборационисты из дивизии СС «Галичина»

Можно и такие мысли найти. Все ведь имеют право на мнение. На нашей оргии мнений и смыслов. А можно и такие… Это уже текст авторов.

«В результате в отличие от примитивных «москалевских» героев типа Александра Матросова или действительно примитивного «летуна» Маресьева (едко высмеянного, например, Пелевиным в «Омон Ра»), примитивно жертвующего своей жизнью ради примитивных социально-политических идеалов, украинская аристократическая идеология вынуждена занимать мазохистскую позицию — позицию жертвенного отказа от своего национального аристократического «кода» украинского панства.

«Провокация украинского психотипа к мазохистской перверсии, — пишет Н. Зборовская, — такой была психологическая программа российского империализма в отношении колониальной украинской нации, потенциально неисчерпанной своей исторической памятью».

Действительно, примитивного «летуна» — неплохо, да, для интеллигентного автора, который знает так много девушек хороших — феминисток поименно. Было бы забавно посмотреть на «непримитивных» авторов в похожей ситуации. Цитировали бы они Лакана? Какой именно семинар? Как бы там у них складывалось с воображаемым и реальным? И особенно с интертекстом. Но будем надеяться, что авторы никуда ползать без ног не будут, а будут вечно сидеть в «Европейском кафе» с приятными милыми и умными людьми. Говорить про «козацкий номадизм» (так у авторов). Авторы, вероятно, тонки, замысловаты. Некоторые цитаты обладают просто магической привлекательностью для любого интеллектуала, интеллигента или любителя иностранных слов и красивых фамилий.

«Понятие онтологии, обратим внимание, вновь модная сегодня Харауэй не отвергает. «Киборг — наша онтология; от неё идёт наша политика», — заявляет Харауэй в «Манифесте киборгов». Но для дискурса национализма, как нам кажется, это-то и важно».

Что-то оказывается важным… Внимание обращают. В какой степени подобные книги оказываются изнутри осмысленным, а в какой всего лишь попыткой догнать «хайп»? Отработать очередной грант? Буквально? Или совершить очередной внутренний «маленький подвиг»? Прыгнуть на свою собственную амбразуру. Тут каждый отвечает для себя сам.

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Немецкие военнопленные проходят мимо памятника Богдану Хмельницкому. Киев. 1944
Немецкие военнопленные проходят мимо памятника Богдану Хмельницкому. Киев. 1944

Название про «Киборгов» одновременно отсылает к «сложным научным» рефлексиям в духе трансгуманизма, и к действительно крайне любопытному недавнему образцу пропагандистского кино «Киборги», которое показывает нам, как сейчас пытаются заниматься «украинской\американской» пропагандой. И это любопытно, поскольку «свою» пропаганду (политическую, религиозную, культурную) — мы не замечаем. А чужую вполне можем. Даже если она припорошена. Или подзелена, если угодно, благородной платиной на памятнике новому герою на месте снесённого старого. .

Что касается «содержания» книги. Это курьёзно, но не более того.

Панацея и паннация как пример занимательной языковой игры в духе покойного Деррида, большого любителя галушек. Конечно, очень много новых можно узнать зарубежных светилок мысли. Может быть, кого-то и правда стоит читать… Вот что интересно, кстати, а как делились роли разнополых соавторов? Не было ли там гендерного неравенства? Угнетения? На книге имена двоих. Ильф и Петров, Маркс и Энгельс, Чук и Гек, Чижик и Пыжик, мать и мачеха — как именно происходило совместное написание. Крайне любопытно. Забавно и обилие мата в книге (цитировать не могу — поверьте). Правда, когда речь доходит до первых лиц, то матерные кричалки осторожно цензурируются. Мат матом, но в издательских шахматах экстремизм недопустим. Можно и недосчитаться парочки фигур в коробке. Смелость хорошо отмерена… Вот, пожалуй, и всё. Ах, да. Неплохо было бы заявить о «собственной» позиции. Я никогда не голосовал и надеюсь, что не буду. Что до России, то хотелось бы, чтобы она была вновь в границах пушкинских времён. Раз уж мы начали с Петербурга. Только вот, чтобы сам Пушкин в ней имел возможность из неё иногда выезжать. А так бывает редко… Книга может быть интересной всем, кто способен критически читать сложные интеллектуальные тексты. А уж читать морали о том, «как надо писать»… Уж не мне точно. Как написано — так написано. Как говорят в европейских кафе. Всем пис.

Из тех, кто выжил.

Читайте ранее в этом сюжете: Вечный самиздат. Скоты и звёзды

regnum author Дмитрий Тёткин
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