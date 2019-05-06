«Мстители: Финал» не оставили шансов конкурентам на кинорынке Китая

Пекин, , 07:39 — REGNUM Компании Disney и Marvel с их фильмом «Мстители: Финал» по-прежнему возглавляют топ кассовых кинотеатральных сборов на материковой части Китая в первый день после майских праздников, сообщает 6 мая агентств Синьхуа.

Супергеройский блокбастер 5 мая собрал более 51,12 млн юаней (около $7,59 млн), продолжая вот уже почти две недели возглавлять рейтинг кассовых сборов в Китае, сообщили в специализированной информационной сети, отслеживающей успехи тех или иных фильмов на китайском рынке.

Отрыв по кассовым сборам настолько велик, что на втором месте расположился только ливанский фильм «Капернамум», который собрал лишь 18,3 млн юаней. На третьем месте — китайская романтическая драма «Всегда скучаю по тебе», который собрал 5,56 млн юаней.

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