Лондон, Великобритания, , 07:25 — REGNUM

Финалист конкурса «Голос. Дети» Максим Ержан примет участие в британском телешоу «Х-Фактор». Об этом 5 мая сообщил портал «Телепрограмма».

Мать юного певца сообщила журналистам, что организаторы связались с семьёй и пригласили Максима выступить в известном конкурсе. Она добавила, что сейчас её ребёнок «учит английский язык».

Читайте также: Фабрика талантливых и несчастных детей: почему «Голос. Дети» — зло

Напомним, после финала шоу «Голос. Дети», который прошел 26 апреля 2019 года, разгорелся скандал. Первое место заняла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, за неё отдали свои голоса 56,6% зрителей. Многие пользователи сети посчитали, что победа досталась ей незаслуженно, а первое место должен был занять Максим Ержан.