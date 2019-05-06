15-й Международный фестиваль комиксов и анимации в Китае стал рекордным

Ханчжоу, Китай, , 06:54 — REGNUM Крупнейшая в Китае ярмарка мультипликации и анимации, завершившаяся 5 мая в Ханчжу, столице провинции Чжэцзян на востоке страны, приняла рекордные 1,43 млн посетителей в текущем году, сообщает агентство Синьхуа.

15-й Китайский международный фестиваль комиксов и анимации (CICAF) в 2019 году привлёк 2645 предприятий из 86 стран и регионов мира. Впервые за всю историю американский мультипликационный гигант Disney принял участие в мероприятии.

Почти 3,5 тыс. деловых переговоров прошло за время шестидневного мероприятия, был подписано более 1368 писем о намерении и заключено 29 сделок, что на 10% больше в сравнении с 2018 годом, сообщили организаторы мероприятия, на котором также был заключен рекордный объем сделок общей стоимостью 16,5 млрд юаней ($244,7 млн).

Более десятка китайских анимационных фильмов было показано на выставке в этом году. В 2018 году 34 китайские картины были показаны в Поднебесной, собрав в общей сложности 1,62 млрд юаней кассовых сборов.

Напомним, что Китайский международный фестиваль комиксов и анимации (CICAF) проводится ежегодно в городе Ханчжоу с 2005 года. В 2014 году Россию на фестивале представляли более 20 отечественных киностудий.