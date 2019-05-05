Воскресенье, 5 Мая 2019 года
21:02:49 МСК

Собянин поздравил Юрия Назарова с днем рождения

Культура

Актер родился 5 мая 1937 года

Москва, 5 мая 2019, 20:48 — REGNUM  Глава Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Юрия Назарова с днем рождения. Об этом 5 мая сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вас знают и любят как талантливого актера, сыгравшего десятки ярких ролей. И эти роли украсили фильмы, вошедшие в золотой фонд нашего кино», — говорится в поздравлении Собянина.

Градоначальник также отметил, что творчество Назарова вызывает большой интерес не только в столице, но и по всей России.

Напомним, Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1960 году закончил Театральный институт имени Бориса Щукина, а затем стал служить в театре «Ленком» (ранее Московский театр имени Ленинского комсомола). Также артист известен своими ролями в кино, в частности в фильмах «Андрей Рублев», «Земля Санникова», «Апостол».

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм режиссера Аверкиевой будет представлен на фестивале «Победили вместе»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наше кино
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить