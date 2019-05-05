Собянин поздравил Юрия Назарова с днем рождения

Москва, , 20:48 — REGNUM Глава Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Юрия Назарова с днем рождения. Об этом 5 мая сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вас знают и любят как талантливого актера, сыгравшего десятки ярких ролей. И эти роли украсили фильмы, вошедшие в золотой фонд нашего кино», — говорится в поздравлении Собянина.

Градоначальник также отметил, что творчество Назарова вызывает большой интерес не только в столице, но и по всей России.

Напомним, Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. В 1960 году закончил Театральный институт имени Бориса Щукина, а затем стал служить в театре «Ленком» (ранее Московский театр имени Ленинского комсомола). Также артист известен своими ролями в кино, в частности в фильмах «Андрей Рублев», «Земля Санникова», «Апостол».

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