В курганском селе Мокроусово после ремонта открылся дом культуры

Мокроусово, Курганская область, , 17:38 — REGNUM В курганском селе Мокроусово после капитального ремонта открылся Дом культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учреждения Светлана Комарова.

Торжественная церемония прошла 30 апреля. В программе были праздничный концерт, мастер-классы и выставка декоративно-прикладного искусства.

Здание было построено в 1985 году и долгое время не видело капитального ремонта. Наконец, он состоялся. Все работы были проведены благодаря реализации на территории Курганской области Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма 2013 — 2020 годы», областной государственной программе «Развитие культуры Зауралья», а также в рамках реализации партийного проекта «Культура малой родины», при участии федерального, областного бюджетов. Отремонтировали кабинеты, фасад, заменили двери и входную группу, перекрытия пола, произвели отделку внутренних стен, смонтировали систему противопожарного оповещения, поменяли оборудование системы канализации. Теперь гостей встречает просторное и светлое фойе, а в зрительном зале теперь более 300 новых мягких удобных кресел.

Поддержка и развитие учреждений культуры — это одно из приоритетных направлений в работе врио губернатора Вадима Шумкова. Одним из проявлений этого и стало открытие после ремонта районного Дома культуры. Это долгожданное событие стало ярким и незабываемым событием для участников творческих коллективов, работников культуры, всех жителей Мокроусовского района.