Де Ниро мечтает жить в мире без Трампа

Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Известный голливудский актер Роберт Де Ниро рассказал о своей мечте — жить в мире без президента США Дональда Трампа, сообщает 5 мая издание New York Daily News.

Подобная мысль посетила актера после посещения фильма «Вчера» режиссера Дэнни Бойла, сюжет которого рассказывает о музыканте-неудачнике, живущем в мире, в котором не помнят легендарную группу The Beatles.

Де Ниро предложил авторам фильма аналогичную идею, но она должна касаться не Ливерпульской четверки, а главы Белого дома.

Напомним, известный актер Роберт Де Ниро не раз демонстрировал вызывающее поведение в отношении главы американского государства. Артист не однократно оскорблял Трампа, порой переходя грань приличия.

В частности, избрание республиканца на высшую должность страны, Де Ниро сравнил с терактами 11 сентября 2011 года.

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