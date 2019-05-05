Тель-Авив, Израиль, 5 мая 2019, 15:11 — REGNUM
Несмотря на очередной виток эскалации насилия на палестино-израильской границе, музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет без изменений, сообщает 5 мая израильская корпорация общественного вещания Kan.
«В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса «Евровидение» пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу», — отмечает издание.
Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» состоится в середине мая 2019 года и завершится 18 мая. Россию на конкурсе представляет певец Сергей Лазарев, с композицией, специально написанной Филиппом Киркоровым.
Лазарев уже представлял Россию на данном мероприятии в 2016 году, тогда ему удалось занять лишь третье место в общем зачете.