Москва, , 15:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в сфере культуры, об этом 5 мая сообщается на официальном сайте правовой информации.

Среди лауреатов отметились актер Сергей Гармаш, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина, знаменитые дрессировщики братья Аскольд и Эдгард Запашные.

Артисты удостоились высокой чести с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин вручит медали Героя Труда