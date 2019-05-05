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Путин вручил государственные награды в сфере культуры

Культура

Чести удостоились четверо деятелей искусства и культуры

Москва, 5 мая 2019, 15:04 — REGNUM  Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в сфере культуры, об этом 5 мая сообщается на официальном сайте правовой информации.

Среди лауреатов отметились актер Сергей Гармаш, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина, знаменитые дрессировщики братья Аскольд и Эдгард Запашные.

Артисты удостоились высокой чести с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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Вручение государственных наград
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