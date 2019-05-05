Участники легендарной группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Лондон, , 14:40 — REGNUM Бывшие участники рок-группы Queen стали богаче королевы Великобритании Елизаветы II, об этом 5 мая сообщает издание The Sunday Times.

Газеты опубликовала список богатейших людей Соединенного Королевства, в котором и стало известно о совокупном состоянии Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона, которое составило £445 млн. Состояние монаршей особы оценивается лишь в £370.

Напомним, Елизавета II с 1989 по 1994 год занимала лидирующую строчку в рейтинге богатейших людей королевства, однако, когда рейтинг перестал учитывать недвижимость и прочую собственность, то положение символа Великобритании серьезно пошатнулось.

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