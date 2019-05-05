Дочь Алсу была шокирована тем, что зрители не верят в ее победу

Москва, , 14:20 — REGNUM Дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова рассказала о шоке, который испытала после скандала, разразившегося вокруг ее имени, сообщает 5 мая Комсомольская правда.

Причиной скандала стало обвинение в адрес юной певицы относительно несправедливой ее победы в конкурсе «Голос».

"Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит, — призналась девочка еще до того, что началось утром после оглашения результатов финала. — Но благодарна всем. Друзьям, которых обрела на этом проекте», — поделилась юная артистка.

Напомним, победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала массовое недовольство среди общественности. Зрители телепроекта убеждены, что Абрамова не достойна победы, а голоса в ее пользу были сфальсифицированы.

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