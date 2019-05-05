В Музее Востока проходит выставка «Белое золото китайских императоров»

Москва, , 13:31 — REGNUM В Государственном музее Востока проходит выставка «Белое золото китайских императоров. Из коллекции Кирилла Козина». В экспозиции представлено около 150 предметов китайского фарфора начиная с периода Сун, Юань, Мин, Цин, Тан и заканчивая республиканским фарфором. Как отмечается в релизе музея, «Китайский фарфор — самый знаменитый во всем мире, так как именно Древнему Китаю мир обязан созданием этого вида керамики. Исторический путь развития китайского керамического искусства насчитывает несколько тысячелетий. В течении этого периода шла интенсивная, последовательная работа по усовершенствованию качества черепка и глазури, а также по поиску новых форм и художественных приемов. Каждый новый период привносил новые методы и техники».

Кирилл Козин — антиквар и коллекционер. Несколько лет работал в Аукционном Доме «Russian Coin», занимаясь средневековой и ренессансной нумизматикой и иностранными наградными системами. Участник Всероссийских Антикварных Салонов. Основа коллекции была положена его дедом, работавшим в Китае в конце 1940-х — начале 1950-х годов, а также родителями, работавшими в различных диппредставительствах, в том числе и в азиатских странах, и привозивших предметы китайского искусства. Коллекция постоянно трансформируется, появляются более ценные с исторической и художественной точки зрения экземпляры.