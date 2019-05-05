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Депутат и писатель Сергей Шаргунов возглавил литературный журнал «Юность»

Культура

Он пообещал вывести издание в ведущие литературные журналы

Москва, 5 мая 2019, 11:58 — REGNUM  Писатель, политический деятель, заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы Сергей Шаргунов назначен на пост главного редактора известного и очень популярного 1960−1970 годы литературного журнала «Юность». На своей странице в Facebook Шаргунов поблагодарил коллектив журнала за единогласную поддержку его кандидатуры. Он также отметил, что встал у руля издания в непростой период, но при этом выразил уверенность, что ему удастся сделать журнал ведущим литературным изданием. Для этого, считает новый руководитель, надо публиковать и известных мастеров пера, и начинающих, но талантливых молодых дарований. Напомним, что литературно-художественный журнал «Юность» был создан в 1955 году его первым главным редактором, знаменитым писателем Валентином Катаевым. Симптоматично, что последняя большая работа самого Сергея Шаргунова «Валентин Катаев. Погоня за вечной весной» и была биографией писателя.

На посту главного редактора «Юности» отметились Борис Полевой, Андрей Дементьев, Виктор Липатов, Валерий Дударев.

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Культурная хроника
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